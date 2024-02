Grammy 2024 | le donne anche queer assolute protagoniste

(Di lunedì 5 febbraio 2024) IAwards, come ogni anno, sono un appuntamento imperdibile sia dal punto di vista musicale, ovviamente, sia come palcoscenico dove la diversità non solo è sfoggiata, ma molto spesso èpremiata. E no, non stiamo parlando dei look,se alcuni artisti avevano ben poco da invidiare a quello che generalmente si vede al Met Gala. Se una donna, Taylor Swift, ha vinto per la quarta volta il premio di miglior album facendo la storia dei(artisti del calibro di Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra si erano fermati a tre) e un’altra (Celine Dion) a suo modo ha caratterizzato la serata col suo ritorno sul palco dopo mesi di assenza per la malattia rivelata nel 2022, il palco di Los Angeles quest’anno è stato calcato in generale da artiste straordinarie.di ...

Bryan Adams torna in concerto a Milano sabato 9 novembre 2024: l'appuntamento è al Forum di Assago (Milano), in via Di Vittorio 6, per l'unica data italiana del So Happy It Hurts Tour del rocker ...Il nuovo album della cantautrice, in uscita il prossimo 19 aprile e annunciato dal palco dei Grammy Awards, conterrà 16 tracce più una bonus track ...L’artista è stato portato via dagli agenti di Los Angeles per un alterco nel backstage della Crypto Arena mentre la cerimonia era ancora in corso ...