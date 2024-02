Grammy 2024 in streaming | dove vederli

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 5 febbraio 2024) I, tenutisi il 4 febbraio a Los Angeles sono stati trasmessi ingratuito, per l’Italia, dal sito.com, in cui ora è possibile rivedere, inon demand, tutti i momenti salienti della serata, divisi per tipologia; al momento, a quanto ci risulta, non è possibile però rivedere la cerimonia nella sua interezza. Collegandosi al sito ufficiale della manifestazione, è possibile navigare, utilizzando alcuni menù a tendina, attraverso alcune playlist che raccolgono i momenti salienti della cerimonia, divise per tipologia. Per cominciare abbiamo le Proclamazioni dei vincitori, con relativi discorsi; a seguire troviamo alcune performance live della serata, per poi concludere con la replica integrale del Red carpet, e le interviste del backstage. Playlist Vincitori e discorsi ...