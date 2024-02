“Governo punk” di Bnkr44 | ecco il testo della canzone di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “”, ildi. Il brano è incartato in un mix di pop e rock, che in unpieno di accostamenti ironici («Ti pettini i capelli con una calibro 9», per citarne uno) nomina apertamente numi tutelari come Blur e i Queen. Icantano: «Scrivo dentro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.