Golf | Pga Tour | torneo ridotto a 54 buche per maltempo | a Pebble Beach vince Wyndham Clark

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il PGAè stato costretto ad accorciare a 54l’AT&TPro-Am,andato in scena nel weekend sul percorso californiano didove una vera e propria tempesta di vento ha impedito lo svolgimento dell’ultimo round sia nella giornata di domenica che in quella di lunedì. La vittoria è quindi andata a, in testa dopo il terzo giro con un totale di -17 e un round conclusivo in 60 colpi. Si tratta del terzo titolo in carriera sul PGAper il 30enne statunitense di Denver, assolutamente scatenato nell’ultimo anno dopo i successi dello scorso maggio al Wells Fargo Championship e di giugno allo US Open.ha preceduto in classifica lo svedese Ludvig ...