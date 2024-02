Golf | LIV Mayakoba 2024 | Jon Rahm terzo all’esordio con vittoria nella classifica a squadre

Lo sportivo più pagato al mondo ha fatto il suo debutto a Playa del Carmen nel LIV Golf Mayakoba sfiorando una doppia impresa. Nella competizione individuale, lo spagnolo per via di due bogey nelle ...La prima gara in carriera di Jon Rahm nella Superlega araba, in Messico, ha fruttato allo spagnolo 2.000.000 di dollari: 1.250.000 per il terzo posto in quella individuale e 750.000 per il successo in ...Non è utopia ormai una Ryder Cup made in LIV Golf Tour. Capitani Garcia e Mickelson, in campo Rahm, Hatton, Poulter, DJ, Koepka, De Chambeau ...