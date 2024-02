Goggia operata per la doppia frattura Saprò rialzarmi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La campionessa starà a riposo per una quarantina di giorni MILANO - Intervento perfettamente riuscito, ora un periodo di riposo e scarico di circa 40 giorni per poi cominciare la parte più attiva della fisioterapia, che avrà comunque inizio già nei prossimi giorni. Sofiaè statacon s

"Sofia era in un momento molto positivo: forte nella velocità e migliorata anche in gigante. E' un vero peccato , questo infortunio. Speriamo si ... (quotidiano)

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Incidente choc per Sofia Goggia, e in vista c'e' un lungo stop con la compromissione della stagione, oltre che della Coppa del mondo di discesa libera per la quale l'azzurra ...E' perfettamente riuscita l'operazione a Sofia Goggia, che si è infortunata stamattina in allenamento sulla pista Casola Nera di Pontedilegno (Bs) dove stava preparando il gigante di Soldeu del fine ...Bruttissime notizie per Sofia Goggia e i suoi tantissimi fan. Oggi, lunedì 5 febbraio, la campionessa bergamasca è caduta durante l'allenamento a Temù, in… Leggi ...