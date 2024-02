Goggia operata e ferma 40 giorni | ' mi rialzo anche stavolta'

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sofiae' stata"con successo" per la riduzione "di una frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro", e dovra' stareper 40prima di cominciare la parte più attiva della fisioterapia. Lo fa sapere la Fisi, dopo la caduta in allenamento a Ponte di Legno. "Un altro infortunio che interrompe la mia rincorsa ad una nuova Coppa del mondo di discesa - ha dichiarato la sfortunata campionessa bergamasca prima di entrare in sala operatoria -, masaprò rialzarmi".

