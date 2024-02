Goggia | confermate le fratture | nel pomeriggio l’intervento Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Laanticipa la brutta notizia. Sofiaha subito la frattura di tibia e perone a seguito di una caduta avvenuta in mattinata durante l’allenamento. I risultati degli accertamenti eseguiti hanno confermato le. Nella sciatrice verrà operata. Scrive la: “L’infortunio è apparso subito serio, immediatamente si è parlato di sospetta frattura di tibia e perone. Trasportata a Milano in elicottero per le visite. Alle 12.45 è entrata in clinica per gli accertamenti radiologici. Il dott. Panzeri, all’arrivo in clinica, ha spiegato di aver «parlato al telefono con Sofia, mi ha detto di avere male a gamba e caviglia destre ma devo vedere gli esami. Si teme la frattura, è la paura di noi tutti, ma a volte le sensazioni dell’atleta sono diverse dal riscontro degli esami». ...