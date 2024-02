Goggia | 7 viti nella tibia | «è interessato anche il malleolo | la caviglia è importante nello sci»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ancora un bruttissimo incidente per Sofia. Che stavolta si è fatta male mentre sia allenava per lo slalom gigante. Si è rotta lacon un interessamento del. Scrive la Gazzetta. Una placca con setteper SofiaUna placca con 7per ridurre la frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilonele destro. È perfettamente riuscita l’operazione a Sofia. “Un altro infortunio che interrompe la mia rincorsa ad una nuova Coppa del mondo di discesa – ha dichiarato la campionessa bergamasca prima di entrare in sala operatoria -, mastavolta saprò rialzarmi”. A Sky il commento del dottor Panzeri (presidente della Commissione medica Fisi) che l’ha operata: «L’intervento è andato bene. ...