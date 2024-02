Gli italiani scelgono l’auto in base alla sua qualità | durata e affidabilità

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) –del prodotto e convenienza dell’offerta finanziaria per l’acquisto sono i fattori chiave che determinano le scelte degliricerca della nuova auto. Quasi 3su 10 non ritengono più necessario l’ingresso in concessionaria per vedere dal vivo e toccare con mano la vettura e si dicono pronti a comprarla su una