Gli Houthi minacciano l’Italia | intervenite e diventerete un bersaglio Il governo | non ci facciamo intimidire

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Gli: se parteciperà all’aggressione contro lo Yemen diventerà un. Un avvertimento intimidatorio che precede addirittura un “consiglio” che lo va a rilanciare: fare pressioni su Israele perché cessino le ostilità a Gaza. Mohamed Ali al-Houti, uno dei leader del movimento Ansar Allah (gli Houti) e cugino dell’attuale leader Abdul-Malik Al-Houti non ricorre a nessun tipo di orpello diplomatico, e in un’intervista a Repubblica prima spara ad alzo zero: «diventerà unse parteciperà all’aggressione contro lo Yemen. Il suo coinvolgimento sarà considerato un’escalation e una militarizzazione del mare, e non sarà efficace. Il passaggio delle navi italiane e di altri durante le operazioni yemenite a sostegno di Gaza è una prova che ...