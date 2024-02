Gli errori di Bergoglio sulla proprietà privata

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Non è ormai un mistero l’avversione di Papanei confronti dellae del mercato, e in sostanza del capitalismo e del liberalismo in genere, come del resto ha pure confermato nei giorni scorsi in occasione dell’udienza generale del mercoledì. In tale circostanza, proseguendo le catechesi sui vizi e le virtù e parlando «dell’avarizia, cioè di quella forma di attaccamento al denaro che impedisce all’uomo la generosità», ha paradossalmente riconosciuto che, sebbene l’operato dei ladri «sia censurabile, esso può diventare un ammonimento salutare». A suo dire, «sono i ladri a renderci questo servizio», ossia ad avvertirci della nostra avarizia. Così facendo, da un lato, ha disatteso il VII, “Non rubare”, e il successivo X Comandamento, “Non desiderare la roba d’altri”; dall’altro, ha mostrato di non tenere in alcuna ...