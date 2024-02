Gli elettori di Parigi approvano l’aumento delle tariffe di parcheggio per i suv

I Parigi ni hanno deciso con un referendum di triplicare i costi di parcheggio per i SUV in città, segnando un nuovo passo avanti della capitale ... (ilsole24ore)

Tutto scritto : il sito unico di scorie nucleari finirà in Sardegna. Soru e Toddu ne parlino agli elettori

Da anni in Italia si discute del sito unico per le scorie nucleari. In Sardegna c’è una campagna elettorale in corso, il 25 febbraio si voterà per ... (ilfattoquotidiano)