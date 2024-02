Gli acuti in fatto di stile sul tappeto rosso dei 66° Grammy Awards

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Musica, glamour e tante cantautrici tra le vincitrici. I2024, tenutisi nella notte del 4 febbraio alla Cripto.com Arena di Los Angeles, sono considerati l’equivalente degli Oscar in campo musicale: e le star non hanno lesinato nello sfoggiare look sul red carpet che, al pari dei premi, entrano dritti nella storia. Taylor Swift meglio di Barbie e re Carlo: “Time” la elegge “Persona dell’anno” 2023 X ...