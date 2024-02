Giuseppe Garibaldi racconta il malore | “Svenuto dopo la corsa | poi non ricordo più niente”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024)torna al Grande Fratello: il gieffino calabrese entra in studio ecosa è accaduto nei giorni scorsitorna nella Casa del Grande Fratelloil grande spavento. Il bidello e barman calabrese si èto in studioessere stato accolto da Alfonso Signorini, che ha introdotto l’argomento spiegando l’accaduto: “nella Casa venerdì e poi è stato trasportato in ospedale. Ora sta bene, è stato dimesso praticamente il giorno”.il suo ingresso in studio,ha riavvolto il nastro e ricordato il fattaccio andato in scena nella Casa del Grande Fratello. Un...