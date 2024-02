Giuseppe Conte M5s | «Non siamo i loro satelliti | con il Pd c’è un rapporto alla pari»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Con il Pd c’è un. Ma non ci allineiamo come. Lo dice oggi il leader del Movimento 5 Stellein un’intervista al Corriere della Sera. «Nel Pd esiste ancora, in alcuni, un riflesso condizionato. La memoria di un passato in cui quel partito aveva una vocazione maggioritaria e una pretesa egemonica. Oggi non funziona più lo schema deiche ruotano attorno a. Oggi c’è un», dicenel colloquio con Marco Ascione. E ancora: «Dobbiamo scacciare l’ipocrisia: non posnasconderci le differenze, anzi proprio su queste serve un chiarimento. E soprattutto non si può chiedere certo al Movimento di ...