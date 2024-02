Giuliano Gorini scomparso nel nulla da vent’anni Sarà dichiarato morto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Rimini, 5 febbraio 2024 – Da quasinon si hanno più notizie di lui. Le uniche tracce lasciate da: la macchina, ritrovata nel 2012 in Croazia, e la prenotazione di un volo. E le segnalazioni di alcuni amici. Dal Natale del 2006è diventato un fantasma per i suoi familiari. Dopo averlo cercato in lungo e in largo, gli zii paterni dell’uomo (gli unici parenti rimasti, dopo la morte della madre nel 2017 e del padre due anni fa) hanno chiesto al tribunale di Rimini la dichiarazione di morte presunta di. Nato nel 1965 a Pesaro, dove è cresciuto,fin da ragazzo si era allontanato più volte da casa, nascondendosi spesso a Rimini. In un’occasione i genitori disperati avevano fatto un appello anche a Chi l’ha visto , e dopo diverse ricerche ...