Giulia Salemi | come sta la madre Fariba | ecco cos’è accaduto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024)sta suaTehraniè appena sbarcata a Sanremo per viversi completamente una nuova avventura alla 74esima edizione del Festival. Quest’annosarà l’inviata speciale di TV Sorrisi e Canzoni, giorno per giorno avrà modo sempre di più di mettere in pratica la sua bravura e il suo talento. Mentreè a Sanremo, mammaprocede la sua vita in compagnia del cucciolo Prince.e Pierpaolo lavoreranno fianco a fianco anche in questa nuova avventura. Mammaè follemente innamorata di entrambi e li supporta e sostiene quotidianamente e in ogni loro ...