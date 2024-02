Gita scolastica a Berlino troppo cara | studenti rinunciano La preside | “Tutta colpa del caro biglietto aereo Abbiamo fondo di solidarietà per gli studenti in difficoltà”

Prevista una platea di 330 mila beneficiari, per un massimo di 150 euro a persona. Come fare domanda e quand’è la scadenza (repubblica)

Le gite scolastiche stanno diventando sempre più onerose per gli studenti e le loro famiglie, tanto da costringere spesso i ragazzi a rinunciare a queste esperienze. L'ultimo caso ...A febbraio scadono i termini per una serie di incentivi: oltre al contributo per i viaggi di istruzione in base all’Isee, entro fine mese va fatta richiesta ...Alcune classi del liceo Leonardo da Vinci di Genova rinunciano alla gita scolastica. Il motivo Il costo troppo alto: 700 euro a persona per un viaggio d'istruzione a Berlino.