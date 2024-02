Giro | presentata a Milano la maglia rosa 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A tre mesi dalla partenza deld'Italia, il 4 maggio prossimo da Venaria Reale, in Piemonte, laè stataalla Pinacoteca di Brera, a. Verrà indossata dal leader della classifica generale in tutte le tappe, fino alla tappa conclusiva del 26 maggio a Roma. Per il nono anno consecutivo top sponsor dellaè Enel, e all'interno del colletto un significativo omaggio agli Invincibili del Grande Torino con la scritta: "Grande Torino 1949 - Solo il fato li vinse", in ricordo della tragedia di Superga che avvenne proprio il 4 maggio 1949. "Credo sia un grande riconoscimento per una squadra straordinaria e in un anniversario tragico come quello del 4 maggio era giusto ricordarla. Anche perché io vado ogni anno a ...