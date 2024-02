Giovanni Colombo Enaip | Insegnante accoltellata? Indagare anche sul disagio giovanile

(Di lunedì 5 febbraio 2024), coordinatore Einaip, commenta quanto accaduto nella scuola di Varese in cui un alunno ha accoltellato una: "Sono notizie che vanno approfondite, capire nei dettagli, soprattutto sotto il profilo del. Non siamo davanti solo a una notizia di cronaca". L'aggressione si è verificata nell'istituto professionale. La vittima, un'di 57 anni, è in codice giallo.

Amadeus ha previsto diversi ospiti per ogni serata del Festiva di Sanremo alcuni annunciati ed altri verranno svelati durante le conferenza stampa che si susseguiranno nel corso della settimana. Inolt ...È iniziato tutto come una scommessa, una sfida non facile ma ora si può affermare che il progetto di un polo artistico – scientifico – tecnologico – ambientale per e con le giovani generazioni all’ex ...È iniziato tutto come una scommessa, una sfida non facile ma ora si può affermare che il progetto di un polo artistico – scientifico – tecnologico – ambientale per e con le giovani generazioni all’ex ...