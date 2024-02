Giovane tifoso juventino sorpreso con un fumogeno | Daspo di un anno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 4 febbraio 2024 – Unemesso da questore di Milano Giuseppe Petronzi per undi 21 anni in occasione di Inter-Juventus e un corposissimo servizio di ordine pubblico che è entrato in funzione sin dalla mattinata per la bonifica dello stadio Meazza, la staffetta dei pullman delle squadre, la vigilanza delle stazioni ferroviarie e della barriera autostradale di Milano Ghisolfa in occasione dell’arrivo dei tifosi ospiti, con il coordinamento della sala operativa della Questura, e la gestione della viabilità per supplire all’assemblea sindacale indetta da personale della Polizia Locale. Sicurezza La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Città Metropolitana di Milano h, inoltre, vigilato l’afflusso dei tifosi al piazzale dello Sport, in piazza Axum e ...