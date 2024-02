Giovane mamma uccisa in Messico insieme al compagno Il marito bruciato vivo nel 2013

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un delitto efferato che torna a sconvolgere il Veneto a distanza di undici anni del primo tragico episodio di sangue. Lei, Pamela Codardini, 35 anni edi due bambini che adorava, è statainal. Una vera e propria esecuzione La donna era originaria di Favaro Veneto e viveva con Juan Yair, di 29 anni, nella regione delle Valli Centrali dello stato di Oaxaca. Entrambi sono stati vittime di un brutale omicidio a colpi di arma da fuoco all’interno del loro negozio, Mr Green The Smoke Shop, a Ocotlan de Morelos. Una vera e propria esecuzione, avvenuta intorno alle 18.30 del 27 gennaio. A dare l’allarme, i residenti allertati dagli spari che hanno immediatamente chiamato i soccorsi: quando i paramedici sono arrivati sul luogo, non c’era più nulla da fare per Pamela ...