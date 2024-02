Giovane accoltellato in un appartamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Terni, 5 febbraio 2024 – Sono in corso indagini da parte della questura di Terni, con il coordinamento dell'autorità giudiziaria, su quanto accaduto nella serata di domenica in undi via Cesare Battisti, nel centro di Terni, dove - secondo quanto ricostruito - undi origini nordafricane, poco più che ventenne, è stato aggredito a coltellate ed ha riportato gravi lesioni al braccio destro, in particolare al polso ed alla mano. Dopo il ferimento, il ragazzo ha raggiunto a piedi la vicina piazza Dalmazia dove ha chiesto aiuto ed è stato soccorso dal personale di una gelateria, dai passanti e quindi dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. In seguito all'accaduto ha perso molto sangue e si è reso necessario il ricovero in rianimazione con riserva di prognosi. Al vaglio della polizia di Stato, oltre a ...