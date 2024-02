Giornata di sole e temperature in aumento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ecco le previsioni del tempo secondo i dati di Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo Proseguono le condizioni di tempo stabile sulla nostra regione per la presenza di un’ampia area di alta pressione sull’Europa centro-meridionale, consempre sopra le medie stagionali. Da domani e nei giorni successivi, infiltrazioni di aria più umida da ovest porteranno maggiore nuvolosità ma ancora in un contesto generalmente asciutto. Oggi cielo generalmente poco nuvoloso ovunque. Tra notte e mattino possibili nebbie in pianura, in dissolvimento durante lae in nuova formazione in serata. Minime in lieve(1/4°C), massimein lieve calo (14/17°C sui settori occidentali, 11/14°C su quelli centro-orientali). In pianura venti deboli o moderati a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest.