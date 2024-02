Giorgio Minisini ha visto le streghe | “Giorni di dubbi | pensavo di essere a fine carriera E ora…”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Arriva il pronto riscatto dopo la delusione di ieri, con il brutto errore nel duo misto tecnico con Susanna Pedotti di ieri ai Mondiali di nuoto artistico, per. La stella azzurra infatti conquista uno splendido argento iridato nel solo tecnico al maschile in quel di Doha. Le sue parole ai microfoni Rai: “Da ieri sera il pensiero del doppio tornava a bussare, è stato un avvicinamento difficile. Il mio obiettivo era vivere una bella esperienza, ho cercato di entrare in acqua puntando a quello, facendo valere il mio lavoro. L’importante era uscire con una bella esperienza e sono felice che sia andata bene”. L’obiettivo: “Puntavamo a questa prova, da quando hola gara di Fukuoka chea questo giorno. Dovevo qualcosa a Milena che è la mia allenatrice, soprattutto dopo l’errore di ieri e sono ...

