Giorgia Soleri e la malattia | “Sono stata bocciata 3 volte e non ho preso il diploma Ho ancora gli attacchi di panico”

Giorgia Soleri ha parla to di una diagnosi ricevuta circa tre mesi fa, quella di ADHD , ovvero deficit dell’attenzione e/o iperattività. L’influencer ... (news.robadadonne)

Giorgia Soleri festeggia il compleanno col vestito preso al sexy shop

Shine bright like a diamond era. “Brilla come un diamante”: è questo il tema scelto da Giorgia Soleri per festeggiare il suo 28esimo compleanno. ... (lookdavip.tgcom24)