Giorgetti | ' economia è resiliente | bene segnali occupazione'

Roma, 23 gen. (askanews) – Lo scenario economico attuale è “complesso e in continua evoluzione”, con le sfide geopolitiche che mettono a rischio ... (ildenaro)

“Il Ministero dell’Economia aveva interesse che il Mes venisse approvato per motivi di tipo economico-finanziari”. Il ministro dell’Economia e ... (notizie)

"Il Mes? Da ministro dell'Economia l'avrei ratificato" - dice Giorgetti

"Il ministro dell'Economia e delle finanze aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico-finanziarie. Ma, per come si ... (ilfoglio)