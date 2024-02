Giacomo Losi …

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il ricordo diL’attuale mondo del calcio è un continuo turbinio di eventi che cambiano, di attualità già passate e di futuri già scritti. Incombe il dio denaro, tutto è fatto in funzione di esso, gli stessi calciatori non si legano più alle società dove si affermano, ma sono in continuo movimento verso il miglior offerente, spesso baciando maglie che non hanno sentito, né mai sentiranno, loro. Non è sempre stato così, in passato era normale trovare giocatori che spendevano la loro intera carriera nella stessa società, pur non essendo nati da quelle parti: emblematico il caso di Gigi Riva, che pure ci ha lasciato da poco, sulla stessa scia possiamo considerare. Anch’egli nato in Lombardia, a Soncino in provincia di Cremona, dopo le sue prime stagioni da professionista proprio con i grigio ...