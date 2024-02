Giacomo Losi | domani i funerali a Roma

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – Idi, storico capitano giallorosso, si svolgerannoalle 15 a. Lo ha annunciato il figlio Roberto sui social. "alle ore 15 presso la Parrocchia di Santa Paolana in Via Duccio Galimberti 9 asaluteremo il mio papà. Giacomino, con il suo solito sorriso, vi aspetterà per abbracciarvi tutti. Grazie per l'immensa vicinanza dimostrata a me e alla mia famiglia. Roberto", ha spiegato sui social. "Ziostasera è andato in cielo" ha annunciato ieri l'ex direttore Rai, Massimo Liofredi, che a nome della famiglia ha ricordato le gesta dello zio, 'Er core de', terzo giocatore con più presenze nella prima squadra dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi.aveva 88 anni, lascia la moglie Luciana Renzi, il figlio Roberto e i nipoti. Nato a Soncino (Cremona) il 10 settembre del 1935,debuttò come calciatore a 14 anni con la squadra locale della Soncinese nel ruolo di mezz'ala. Nel 1951 venne acquistato dalla Cremonese per 500mila lire. A Cremona disputò due stagioni conquistando la serie C e soprattutto mettendosi in evidenza nel ruolo di terzino, tanto che nel 1953 venne acquistato dallaper 8 milioni di lire. Ha esordito in Serie A acontro l'Inter il 20 marzo 1955. A partire dalla stagione 1955-1956 divenne titolare della squadra e lo restò quasi sempre sino a fine carriera. Giocò nellafino al 1969, collezionando 386 presenze totali, di cui 299 da capitano, senza mai subire nessun provvedimento disciplinare (fu ammonito solamente nell'ultima partita disputata). Nella stagione 1968-1969, con l'arrivo di Helenio Herrera sulla panchinanista, venne messo in disparte dopo le prime 8 giornate e per questo lasciò laa fine stagione per disputare la sua ultima annata da calciatore nella Tevere, in Serie D. Con laha vinto due Coppe Italia (nel 1963-1964 e nel 1968-1969), e la Coppa delle Fiere nel 1960-1961. In campionato il miglior piazzamento è stato il secondo posto nel 1954-1955. Il 20 settembre 2012 è stato tra i primi 11 giocatori a essere inserito nella hall of fame ufficialenista.ha giocato anche in Nazionale (11 le presenze totali), debuttando il 13 marzo del 1960 nell'amichevole persa 3-1 contro la Spagna a Barcellona. Fu quindi schierato in tutte le partite della squadra azzurra sino ai Mondiali del Cile del 1962, indossando anche la fascia di capitano allo Stadio Heysel di Bruxelles, nella partita Belgio-Italia del 13 maggio 1962, nella quale esordì il diciottenne Gianni Rivera. Come allenatore è stato tecnico in Serie D per la Tevere(1970 – 1971). E' stato poi allenatore ad Avellino, Turris, Lecce, Salernitana, Alessandria, Bari (con cui ottenne una promozione in Serie B nel 1976-1977), Banco di, Piacenza, Casarano, Nocerina e Juve Stabia. Aè stato a lungo responsabile della scuola calcio Nuova Valle Aurelia (nel quartiere di Valle Aurelia) e ha allenato anche la nazionale Attori.