GF | Simona Tagli nuova concorrente | cosa ha detto su Beatrice Luzzi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il Grande Fratello si appresta a regalare ai telespettatori nuovi colpi di scena e, soprattutto, dinamiche. Nella casa più spiata d'Italia, infatti, stanno per entrare due nuovi concorrenti. Il tutto pare avverrà nella puntata di questa sera, lunedì 5 febbraio 2024, dove si scoprirà anche l'esito del televoto. Ad entrare nella casa sarà, ex showgirl e conduttrice televisiva, che partecipò anche ad un'edizione dell'Isola dei Famosi. Oltre a lei, poi, dovrebbe varcare la soglia della porta rossa anche un altroNip. Ad ogni modo, l'ingresso dista generando già grosso fermento sul web, in quanto la donna, in precedenza, ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti e pungenti su, pertanto, si prevedono fuochi e ...