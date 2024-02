GF | Federico e Rosy in una posizione hot VIDEO Sul web è bufera “Che schifo Provo una sensazione di…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sulla piattaforma X (ex Twitter) è diventato virale undoveMassaro sta dietroChin in cucina, simulando unahot. Ovviamente tanti i commenti duri nei riguardi dei due coinquilini, ma anche nei confronti di Massimiliano Varrese che era lì vicino e non ha detto nulla, visto che lui spesso si indigna L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, nella notteflirtano a letto (): sul web scoppia la polemica GF, dura lite tra): “Non devo essere presa in gira da un ragazzino” Lui replica: “Svegliati e impara a…” GF, Anita dà il due di picche a ...