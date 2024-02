Gewiss Stadium | continuano i lavori alla Curva Morosini – VIDEO

(Di lunedì 5 febbraio 2024)al, con l’Atalanta che continua a pieno regime. Ildel cantiere stamattina L’Atalanta continua a volare non sul campo, ma anche sugli spalti per quanto concerne iSuddelinSud. #Atalanta a pieno regime anche sulpic.twitter.com/2JEXVUNnou— CalcioNews24.com (@CalcioNews24) February 5, 2024 Ilodierno del cantiere mostra quanto istiano continuando a pieno regime, con la comparsa delle scale di accesso ai tornelli. Da menzionare come sempre ...

L’ATALANTA. Nella sera in cui l’Inter allunga le mani sul campionato , anche la corsa per l’ultimo posto Champions esprime un orientamento definito. E lasciamo stare la scaramanzia: sarebbe fare un ...Si è chiuso il sondaggio che vi permette di votare i giocatori dell’ Atalanta scesi in campo ieri contro la Lazio. Il 3-1 finale in favore dei nerazzurri, vale voti altissimi per quasi tutti i giocato ...L'ex Milan ieri è stato il grande protagonista della vittoria per 3-1 dell'Atalanta contro la Lazio, con una doppietta. Queste le sue parole ...