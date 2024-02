Germania | via alla settimana corta in 45 aziende | dove c’è già in Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Laavvia la sperimentazione delladi 4 giorni lavorativi, comunemente detta. L’iniziativa coinvolte 45 società di tutto il Paese, e consiste nel diminuire il numero di giorni in cui i lavoratori si recano in azienda mantenendo inalterata la paga. Non si tratta del primo esperimento di questo tipo in Europa. Anche Islanda, Spagna, Finlandia, Regno Unito e Svezia hanno già avviato iniziative simile. Insoltanto alcunehanno iniziato a sperimentare la. Lasperimenta laLa società di consulenza manageriale di Berlino Intraprenör, insiemeno profit 4 Day Week Global ha avviato un progetto di ...