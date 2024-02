Germania | nuove proteste contro l’estrema destra

Berlino, Friburgo e anche Augusta. In Germania non si ferma l’ondata di proteste contro l’estremismo di destra e contro l’Afd (Alternative für ... (ilfattoquotidiano)

LONDRA (Reuters) - Vodafone (LON: VOD) ha registrato nel terzo trimestre un rallentamento della crescita dei ricavi da servizi in Germania, il primo mercato del gruppo, allo 0,3%, anche se l'azienda ...I vertici del Valpolicella: serve evoluzione stilistica per l’Amarone. Il Consorzio Colli Orientali del Friuli studia come abbassare i gradi ...La giovane Graziani scopre il segreto del fidanzato, scopriamo cosa accadrà nelle puntate della settimana di Un Posto al Sole storico real drama di Rai Tre ...