Gerardina Trovato una stella caduta troppo presto | il successo e la depressione Ora vive grazie all'aiuto della Caritas

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Dove vivo non c’è il mare/Sulle case sempre neve/Solo nebbia e vento freddo/Sopra il grano scende pioggia/Ma le strade sono bianche/Non c’è terra e non c’è sangue…” Come si fa a dimenticarsi quella canzone. Stiamo parlando di Ma non ho più la mia città scritta e cantata da. La meteora che più spiace aver perso così. In anni senza talent riesce a farsi notarea un amico giornalista che fa recapitare a Caterina Caselli, proprietariaSugar Music, una sua demo. Caselli racconterà di essere rimasta letteralmente senza parole. Quel timbro vocale quella grinta giovanissima la convince subito. Così l'affida a un suo produttore per realizzare il suo primo album. L'arrivo a Sanremopartecipa al Festival di Sanremo, nel ...