Genoa | arriva Oumar Barry | giovane difensore francese

In un Ferraris pieno il Genoa aspetta il suo condottiero del passato per dimostrargli che il Grifone dell’era Preziosi è dimenticato ...Era il 22 dicembre del 2018 e al Ferraris fini 3-1 per il Grifone allenato da Cesari Prandelli. Tra i protagonisti il bomber Piatek e il portiere Radu che parò un rigore a Ilicic ...CDK fa due gol, il cross per l’1-0, chiude primo per tiri, tiri in porta, dribbling, passaggi sulla trequarti. Fondamentale Pasalic, chiude senza voto Carnesecchi ...