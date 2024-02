GAZZETTA – Stavolta il Napoli ha tirato in porta | non come con la Lazio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Iltrionfa con Kvaratskhelia e i cambi di Mazzarri: una vittoria di carattere contro l’Hellas Verona nei minuti finali. Questa volta, ilha mostrato il suo lato più determinato e aggressivo, riscattando la deludente prestazione contro la. La vittoria giunge nei minuti finali contro l’Hellas Verona di Baroni, ma è stata tutt’altro che scontata. L’edizione odierna delladello Sport analizza la partita sottolineando che non è stato il gioco continuo e superiore a fare la differenza, ma piuttosto le qualità individuali di alcuni calciatori e le scelte strategiche adottate per evitare un tracollo. “ilhain, noncon la: è bastato per vincere, anche se ha ...

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nella moviola del match del Maradona. "Sulla partita di Piccinini pesa il rigore negato al Napoli, dopo soli 7 minuti. L’intervento di Cabal ...L'ex tecnico Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato la vittoria ottenuta ieri dall'Inter a San Siro con la Juve «Lo scudetto non è mai stato in discussione e stavolta si ..."Non ci fermeremo qui, sono anni che ci sforziamo di far sentire la nostra voce, stavolta vogliamo risposte, e le tante manifestazioni in corso in tutta Europa sono il simbolo di un'insofferenza ...