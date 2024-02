Gazzetta boccia Piccinini e il VAR | “Rigore netto per il Napoli per fallo su Kvaratskhelia”

Rapuano bocciato anche dalla milanese Gazzetta . Ecco cosa scrive il quotidiano meneghino del suo arbitraggio in Supercoppa. La Gazzetta gli ha dato ... (ilnapolista)

Io sono convinto che Elly Schlein, in ogni caso, sia un valore aggiunto per il Pd". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Omnibus su La7. Boccia parla di Schlein definendola "una ...Lo ha affermato Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, ospite di 'Omnibus' su La7. "Ricordo -ha aggiunto- che spesso la nostra segretaria ha fatto scelte che molto commentatori non hanno ...Le pagelle dei principali quotidiani sportivi sui giocatori del Napoli dopo la vittoria contro il Verona. Kvaratskhelia il migliore ...