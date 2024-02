Gas esilarante | cos’è la ‘droga della risata’ e perché preoccupa l’Europa

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un rapporto dell'Agenzia Ue Emcdda ne segnalava un uso in crescita a fine 2022 Era novembre 2022 quando l'Emcdda, il Centro di monitoraggio europeo su droghe e dipendenze, stilava un rapporto dedicato all'uso ricreativo del protossido di azoto (o ossido di diazoto), comunemente noto come gas, definendola una "zione crescente per l'Europa". Un calciatore

Se la notizia non fosse seria, verrebbe quasi da sorridere. E invece in Inghilterra ed in Premier League , il campionato più popolare... (calciomercato)

Un calciatore di Premier League è andato in riabilitazione per la dipendenza al gas esilarante , la famiglia ha chiesto aiuto al club Un ... (calcionews24)

Un calciatore in cura per disintossicarsi, la moda appare già ampiamente diffusa Un calciatore della Premier League è diventato il primo giocatore ... ()

Era novembre 2022 quando l'Emcdda, il Centro di monitoraggio europeo su droghe e dipendenze, stilava un rapporto dedicato all' uso ricreativo del protossido di azoto (o ossido di diazoto), comunemente ...Un calciatore della Premier League è diventato il primo giocatore ad andare in riabilitazione per dipendenza dal gas esilarante, secondo quanto riferito dal Daily Mail. La star della Premier è stata r ...Già in passato era emerso il problema dell'utilizzo di ossido di diazoto da parte di alcune stelle del campionato inglese, tra cui Grealish, ...