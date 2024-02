Gas esilarante | cos' è la ' droga della risata' e perché preoccupa l' Europa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 feb. (Adnkronos Salute) - Era novembre 2022 quando l'Emcdda, il Centro di monitoraggio europeo su droghe e dipendenze, stilava un rapporto dedicato all'uso ricreativo del protossido di azoto (o ossido di diazoto), comunemente noto come gas, definendola una "zione crescente per l'". Un calciatorePremier League è diventato il primo giocatore ad andare in riabilitazione per dipendenza dal gas, secondo quanto riferito dal Daily Mail. Additivo alimentare, anestetico in medicina: il protossido d'azoto - spiega l'agenzia Ue - ha una varietà di usi medici, industriali, commerciali e scientifici legittimi. Questo gas incolore, e quasi inodore, più pesante dell'aria è stato scoperto nel 1772. Da oltre 200 anni è usato anche per i suoi effetti psicoattivi. ...