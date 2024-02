Garage ad Art City Bologna | un salto nella New York anni ’80 con le auto immortalate da Anna Rosati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Chiara Fucci Spazio Life diMarconi, una delle istituzioni del centro di, si è trasformato, durante i giorni di Arte Arte Fiera, in set cinematografico per accogliere la mostra, curata da Azzurra Immediato, in cui lemobilidaNewdegli’80 diventano protagoniste di una narrazione verosimile, di ...