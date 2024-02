Furbetti del cartellino | 18 addetti ‘chiamati’ dalla Corte dei Conti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn invito a dedurre nei confronti di 18 persone, già dipendenti del Centro per l’Impiego di Teano (Caserta), è stato notificatoGuardia di Finanza su delega della Procura Regionale delladeiper la Campania per i delitti di truffa aggravata e false attestazioni. Si tratta di episodi di assenteismo dal posto di lavoro, che portarono nel marzo 2021 all’emissione da parte del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere di otto misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, oltre che al sequestro di somme per oltre 20mila euro; le misure furono emesse per gli indagati la cui condotta fu ritenuta più grave. Dei 18 “invitati” stamani 15 sono ancora attualmente in servizio a Teano, due già nel 2021 invece non vi lavoravano più. A mettere in moto l’indagine penale e ...