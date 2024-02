Fu giustificato o no il rapimento del 2003? Il caso Abu Omar diventa un documentario

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È 17 gennaio. Un uomo cammina accanto al marciapiede in una strada del centro di Milano. Ha una barba folta e nera, sulla testa porta un kufi da preghiera e indossa la tipica jalabya chiara dei religiosi islamici. In effetti, l’uomo è l’imam della moschea di via Quaranta. Ha 40 anni e si chiama Hassan Mustafa Osama Nasr, però ha anche un altro nome, «di battaglia»: Abu. Pochi minuti dopo, un furgone bianco si avvicina e l’uomo con la barba nera scompare. Inizia così ilAbu, il primo e unico sequestro di persona di cui la Cia sia stata accusata: la Procura di Milano accuserà i servizi segreti americani di aver condotto la «extraordinary rendition» (prelievo straordinario) di un sospettato di terrorismo. Uncomplicato, appassionante e terribile, nel quale Abu ...