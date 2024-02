Frittelle di verdure | non uso uova | porto in tavola in 10 minuti!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ledidi questa ricettina sfiziosa si preparano in 10 minuti appena e non contengono. Sono un aperitivo o un contorno vegano, a base di soli ortaggi, bicarbonato, sale, pepe, olio e ovviamente farina. Possiamo offrirle anche agli intolleranti al lattosio perché ne sono del tutto prive. Volendo, però, variando secondo i gusti e le esigenze di ciascuno, è possibile arricchirle con salumi a dadini o formaggio grattugiato a piacere. Realizzarle è semplicissimo! Basta grattugiare gli ortaggi a julienne e lasciarli riposare per una decina di minuti, in modo che disperdano il liquido di vegetazione e risultino ben asciutti e compatti. Fatto questo, non ci resterà che unire gli altri ingredienti, impastare e formare delle polpettine. Possiamo friggerle in poco olio per un risultato croccantissimo fuori e morbido ...