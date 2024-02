Freedom – Oltre il confine | puntata stasera 5 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Quarto appuntamento, lunedì 5, alle 21:20 su Italia 1, per Roberto Giacobbo e la quinta edizione diil: il programma di divulgazione alla ricerca di misteri e con reportage dedicati a Storia, scienza e tecnologia. Dopo questa, il programma va in pausa, per tornare in onda prossimamente con nuove puntate., quartaSAN FRANCESCO: IL SANTO DI TUTTI La troupe disi reca ad Assisi dove, più di 800 anni fa, un piccolo uomo di nome Francesco operò un cambiamento radicale, non solo nella sua vita e in quella della sua comunità, ma anche in seno al cristianesimo. Oggi, San Francesco è conosciuto in tutto il mondo e incarna i valori universali di umiltà, fraternità e speranza e, ...