Freedom – Oltre il confine | le anticipazioni di lunedì 5 febbraio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Appuntamento con ROBERTO GIACOBBO & «IL»,Il 5, in prima serata, su Italia 1, quarta e ultima puntata del primo ciclo di «il». Roberto Giacobbo e il suo team sono già al lavoro per preparare nuovi e bellissimi reportage, da proporre al proprio pubblico nei prossimi mesi. Al centro della serata di: Leggi anche –> Asia e Fiore Argento si raccontano tra gioie e dolori: dichiarazioni e retroscena – Assisi, per la storia di San Francesco, un uomo che è stato capace di cambiare il mondo; – in Grecia, alla scoperta delle Meteore, suggestivi monasteri sospesi fra cielo e terra; – a Herdonia (Foggia), per un viaggio nella “Pompei di ...

Il 5 febbraio, in prima serata, su Italia 1, quarta e ultima puntata del primo ciclo di «Freedom - Oltre il confine». Roberto Giacobbo e il suo team sono già ...Il 19 febbraio uscirà in sala il film interpretato da Jim Caviezel che racconta la storia vera storia dell'agente governativo americano Timothy Ballard ...Non solo verranno mostrati i resti degli antichi templi e dell'antico mercato ma verrà percorsa anche la via Traiana, un percorso realizzato in alternativa alla già frequentatissima via Appia, un ...