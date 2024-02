Frederik di Danimarca vola all’Estero | ma la voce del tradimento brucia ancora

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Redisi dedica al suo primo viaggio fuori dalladopo la sua ascesa al trono. Il Sovrano si è recato in Polonia dal 31 gennaio al 2 febbraio per il primo impegno istituzionale fuori dai confini del proprio paese. Contro ogni aspettativa, per l’occasione, il principe Christian – il giovane erede al trono – ha ricoperto il ruolo di reggente. Mentre inizialmente si pensava che la regina Mary sarebbe stata reggente per i tre giorni di assenza didi, il Palazzo Reale danese ha confermato il contrario. Per la prima volta, infatti, il principe ereditario Christian ha assunto il ruolo di reggente. Come ha riferito la famiglia reale alla rivista danese Billed Bladet, come reggente è stato tenuto a svolgere diversi compiti, ma avrebbe anche potuto assumersi grandi ...