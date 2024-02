Frattesi | annuncio a sorpresa | infortunio prima di Inter-Juventus

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024)non ha giocato in, pur essendo in panchina, e la motivazione arriva al termine della partita: ha avuto un piccolo. Queste le sue condizioni rivelate in conferenza da Inzaghi. STOP A– Davidecolleziona zero minuti in, nonostante l’ammonizione a Henrikh Mkhitaryan a inizio ripresa. È entrato poi Davy Klaassen alla fine per Nicolò Barella a centrocampo. Ma sul suo mancato impiego chiarisce Simone Inzaghi in conferenza stampa: «non era disponibile. Indolenzimento ieri, stamattina rifinitura, ma non era il caso di rischiarlo. Speriamo di averlo a Roma». Ci sono sei giornidella prossima partita, contro i giallorossi sabato alle ...