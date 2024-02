Francesco Cossiga era bipolare | svela sua figlia | “Prendeva il litio”

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 5 febbraio 2024), Ministro dell’interno, Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, soffriva di depressione e bipolarismo. A dichiararlo è stata laAnna Maria, saggista e docente di antropologia culturale e geopolitica. Durante un’intervista con Aldo Cazzullo per Il Corriere della Sera, ha ricostruito la figura del padre privilegiando l’aspetto privato e meno quello pubblico. In quest’ambito, dunque, è stato messo in evidenza un disagio psicologico cheha portato avanti per gran parte della sua esistenza. Curava la depressione. Era. Lui stesso parlava dell’omino bianco, giocoso, allegro, e dell’omino nero, che vedeva tutto negativo. È una delle tante cose che ha passato anche a me, anche se in forma più leggera. Ma mi ha anche insegnato a ...